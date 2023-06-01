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обновлено 15:57

Главе СКР доложат о ходе расследования гибели семимесячного ребенка в Култаево

Ход следствия по уголовному делу, возбужденному по факту гибели семимесячного ребенка в Култаево, поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. В ближайшее время доклад о ходе расследования будет представлен председателю СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, 27 мая 2023 года в Култаево семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Оставшись без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором семимесячный ребенок лежал в детской коляске, вследствие чего последний получил термические ожоги, с которыми был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался на следующий день.

Уголовное дело, возбужденное по факту причинения смерти по неосторожности, расследует Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю.

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