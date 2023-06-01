В Сочи стартовал Девятый Форум дорожных инициатив

Открытием отраслевой выставки стартовал Девятый Форум дорожных инициатив в Сочи, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

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На выставке компания представила новую разработку — иммерсивную лабораторию для проектирования дорог. Также «Автодор-Инжиниринг» презентовала в экспозиции новый конвертоплан для контроля качества и выполнения инженерно-геодезических изысканий и мониторинга объектов.

На выставке было представлено новое программное обеспечение АВАРКОМ-информатор совместно с «ЭРА-Глонасс», которое создано для получения оперативной информации для дорожных комиссаров и автоматизированных систем управления дорогами. Кроме того, участники мероприятия презентовали инновационные материалы — фосфогипс и новые полимерные виды бетонов.

Девятый Форум дорожных инициатив продлится два дня. В рамках программы запланированы тематические сессии, пленарные заседания и круглые столы.

«Участники Форума обсудят кадровые вопросы, использование инновационных технологий в дорожном строительстве и внедрение современных интеллектуальных транспортных систем»,— сообщает пресс-служба «Автодор».

Анастасия Назарова