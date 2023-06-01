Флот Татарстана получил новые пассажирские речные суда

Судоходная компания «Флот Республики Татарстан» получил новые пассажирские речные суда «Метеор-2020» «Михаил Девятаев» и А217-1, которые были выпущены на Зеленодольском заводе имени Горького.

Компания получила два новых судна от завода, а через месяц будет готово езе одно. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что регион будет тесно сотрудничать с федеральными структурами и системно работать над обновлением подвижного состава речного флота в республике, чтобы качественно обслуживать пассажиров.

Напомним, в мае власти Татарстана создали новую компанию «Флот Республики Татарстан». Организация займется развитием развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. На эти цели из бюджета выделят 2 млрд рублей.

"Ъ-Казань"