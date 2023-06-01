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Выбраны подрядчики для ремонта дорог в Нижегородской области на 1,4 млрд рублей

Главное управление автодорог Нижегородской области подвело итоги двух конкурсов по ремонту дорог в районах. Совокупная цена контрактов, которые планируют заключить в ближайшее время с ООО «Автотрасса» и ООО «Союз Автодор», — 1,4 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Планируется, что ремонтировать девять участков дорог в Сергачском, Пильнинском, Краснооктябрьском и Сеченовском районах будет «Автотрасса». Эта же компания ранее подрядилась отремонтировать трассы в Балахнинском районе и Чкаловске. Новый контракт на 941 млн руб. находится на подписании у поставщика.

Контракт по ремонту восьми участков дорог в Богородском и Дальнеконстантиновском районах решено заключить с ООО «Союз Автодор» по цене 466,9 млн руб., поставщику уже направили документы для подписания.

Подрядчикам предстоит выполнить работы поэтапно до конца сентября 2024 года.

Анастасия Еремина

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