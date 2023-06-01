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Лжесотрудник наркоконтроля похитил у жителя Ижевска 100 тысяч рублей

В столице Удмуртии полицейские задержали 33-летнего местного жителя, который под видом сотрудника наркоконтроля похитил у прохожего 100 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, инцидент произошел в ночное время на улице Родниковой.

По данным следствия, к 41-летнему потерпевшему подошел незнакомый мужчина, представился сотрудником наркоконтроля, после чего потребовал предъявить все находящееся при нем имущество. Причиной стала якобы проверка на причастность к обороту наркотиков.

Когда мужчина выложил на скамейку свои вещи, в том числе более 100 тыс. руб., лжеполицейский похитил деньги и попытался скрыться. В соседнем дворе потерпевший догнал мошенника и потребовал вернуть похищенное, однако тот достал нож, нанес ему побои и скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Похищенные деньги мужчина потратил на запрещенные вещества. Отмечается, то ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

За данное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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