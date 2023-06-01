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Режиссер Людмила Цветкова умерла на 80-м году жизни

В возрасте 79 лет умерла режиссер документального кино, актриса Людмила Цветкова, сообщил Союз кинематографистов России.

Владимир Мединский и Людмила Цветкова в 2016 году

Владимир Мединский и Людмила Цветкова в 2016 году

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Владимир Мединский и Людмила Цветкова в 2016 году

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Людмила Цветкова родилась 31 октября 1944 года в Москве. В 1967 году окончила Театральное училище им. М. С. Щепкина. Снималась в фильмах Эльдара Рязанова, Петра Тодоровского, Марлена Хуциева, Георгия Данелии и др.

С 1996 года Людмила Цветкова работала в качестве режиссера. Среди ее работ: «Истинный дар», «Брыкин бор», «Красота живет здесь», цикл «Свидетели эпохи».

С 2008 года Людмила Цветкова была президентом Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России. С 22 февраля 2022 года — членом Художественного совета при Министерстве обороны РФ.

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