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Нижегородца, работавшего на украинских мошенников, осудили на пять лет

В Приокском райсуде Нижнего Новгорода вынесли приговор курьеру, участвующему в дистанционных мошенничествах по схеме: «ваш внук попал в ДТП». 19-летний мужчина собирал деньги, объезжая адреса пенсионерок, которых по телефону обманывали неустановленные лица из Украины, звонившие пожилым людям под видом сотрудников правоохранительных органов.

По словам источника в нижегородской полиции, за неделю курьер объехал 11 пенсионеров, которые отдали ему в общей сложности 3 млн руб. Оставив себе в качестве комиссионных 300 тыс., остальные похищенные средства молодой человек через банкоматы внес на указанные ему банковские карты организаторов. Несмотря на то, что задержанный нижегородец полностью признал свою вину и частично погасил ущерб потерпевшим, ему осудили на пять лет лишения свободы.

Иван Сергеев

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