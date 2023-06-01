В Челябинске на материнский капитал можно купить 10 «квадратов» на вторичном рынке

В этом году за счет средств материнского капитала в Челябинске можно приобрести 10,1 кв. м жилья на вторичном рынке. Это больше, чем в большинстве крупных городов России и в целом среди них (6,9 кв. м). Об этом сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

В 2022 году в Челябинске 68% получателей маткапитала тратили его на улучшение жилищных условий. В этом году за счет него можно компенсировать 19% от средней стоимости квартиры на вторичном рынке. Пять лет назад показатель составлял 18%.

Среди крупных городов РФ наибольшую площадь жилья за счет маткапитала в этом году можно приобрести в Оренбурге (11 кв. м) и Тольятти (10,2 кв. м). Меньше всего значимость такой господдержки в Москве (2,6 кв. м), Сочи (3,3 кв. м) и Санкт-Петербурге (3,9 кв. м).

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