В Кургане открыли Кировский мост после 10 месяцев капремонта

Открыто движение транспорта по Кировскому мосту в Кургане. Почти год путепровод через реку Тобол был закрыт на капитальный ремонт.

На торжественном открытии моста 1 июня присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Жителям – безопасный и комфортный переход и переезд. Городу – еще один красивый и функциональный объект. Ну и слава Богу»,– написал глава региона в своем telegram-канале.

По данным мэрии Кургана, на мосту установили новые опоры, заменили покрытие, существенно расширили тротуарную часть, а также смонтировали наружное освещение и декоративную подсветку. Кроме того, был отремонтирован прилегающий участок улицы Кирова – до улицы Климова. «Внешний вид обновленного моста теперь гармонирует с расположенной рядом благоустроенной городской набережной»,– отмечают в пресс-службе администрации.

Кировский мост закрыли на капитальный ремонт в начале августа прошлого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», работу по контракту стоимостью почти 61 млн руб. выполняла челябинская компания «Урал-сервис-групп».

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