Михаил Мишустин призвал промышленность активнее внедрять российский софт

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде 1 июня, призвал руководителей промышленных предприятий активнее замещать иностранное программное обеспечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Коллеги, давайте без иллюзий: отсидеться не получится. Необходимо сформировать актуальный ландшафт ИТ-продуктов, запустить рейтингование проектов и компаний по степени готовности и достигнутым результатам»,— заявил господин Мишустин.

Председатель правительства РФ добавил, что за время работы индустриальных центров компетенций (ИЦК) уже появились лидеры импортозамещения. Однако есть и отстающие отрасли: фармацевтика, торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность, а также растениеводство. Проекты в этих направлениях пока не стартовали, хотя получили господдержку. «Более того, даже не подписаны соглашения на предоставление грантов этим организациям. Искренне удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников. Они, видимо, считают, что проживут на зарубежных решениях долгие годы»,— подчеркнул Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в декабре 2022 года правительство РФ подписало соглашения с госкорпорациями о развитии высокотехнологичных направлений, для них сформированы «дорожные карты». «Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных, а к концу десятилетия – достигнуть 90-процентного замещения.Следующий рубеж, более сложный, – переход на отечественное "железо". А оно, очевидно, без российского ПО работать не будет»,— добавил господин Мишустин.

По данным правительства РФ, в 2022 году объем реализации собственных услуг и решений российских IT-компаний увеличился в годовом выражении на 22%, до 2,2 трлн руб. Сегодня в отрасли работают более 740 тыс. программистов.

Владимир Зубарев