Сроки обязательной аттестации экскурсоводов в Удмуртии перенесли на июль 2024 года

В Удмуртии сроки обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников продлили до 1 июля 2024 года. Данное решение принято в соответствии с поправками, принятыми Государственной думой России к отраслевому закону. Данная мера связана с тем, что в ряде регионов возникли сложности с проведением процедуры, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, в республике кампания по обязательной аттестации экскурсоводов стартовала 15 апреля. Программа включает в себя курсы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки, тестовые и практические задания. Экскурсоводы смогут подтвердить свой уровень 15 и 16 июня на квалификационном экзамене. 20 июня запланировано вручение аттестатов и нагрудной идентификационной карточки.

Как подчеркнула руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш, с 1 июля 2024 года изменится только то, что аттестация станет обязательной в соответствии с федеральной нормой, а до тех пор она будет добровольной. «Аттестат — это своеобразный "сертификат профессионализма", на который могут ориентироваться туристы и экскурсанты, выбирая экскурсовода или гида для своего маршрута. Иметь аттестат экскурсовода (гида) нужно и сейчас как подтверждение своей высокой квалификации»,— подчеркнула госпожа Бадаш.