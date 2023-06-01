В ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск пострадала семья с двумя детьми

На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием иномарки Hyundai и КамАЗа, в результате которого пострадали четыре человека. По данным пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, инцидент произошел на 261-м км федеральной трассы в Абатском районе.

Предположительно, водитель иномарки потерял сознание и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали водитель, а также его дочь и двое внуков 2-х и 10-ти лет. Детей перевозили в автокресле и с использованием ремня безопасности. Сейчас все пострадавшие в больнице.

Движение на трассе ограничено. Сотрудники ГИБДД регулируют движением вручную, пропуская транспорт по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме.

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