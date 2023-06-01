В Россельхознадзоре предложили изменить ГОСТ к закону о побочных продуктах животноводства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин на круглом столе в Госдуме 29 мая предложил исключить из перечня загрязняющих почву веществ те, что могут служить питанием для растений, в том числе органические нитраты. По факту, это позволит не выписывать штрафы сельхозпроизводителям, которые могут применять навоз как удобрение.



Напомним, что сейчас действует закон о побочных продуктах животноводства. В Россельхознадзоре говорят о том, что его основная цель — повышение эффективности их вовлечения в сельхозпроизводство, а также увеличение урожайности. Но вместе с тем эксперты отрасли отмечают, что применение «побочных продуктов» временно приводит к увеличению содержания нитратов в почве.

Как подчеркнул Антон Кармазин в рамках круглого стола, нитраты — это питание для растений, и их предельная концентрация нормализуется в течение вегетационного периода, в любом случае их применение ведет к урожайности. Однако сегодня органические нитраты находятся в перечне веществ, которые загрязняют почву. Чиновник объяснил почему это происходит: при добавлении навоза в почву идет превышение допустимой концентрации нитратов, соответственно, аграрии могут получить штраф.

Чтобы этого избежать, в Россельхознадзоре предлагают изменить ГОСТ, который устанавливает, когда именно и сколько раз нужно брать почву на пробы. Кармазин предлагает делать это раз в 2-3 месяца с учетом вегетационного периода. По его словам, также нужно исключить из перечня загрязняющих веществ в законе об охране окружающей среды те, которые являются питанием для растений, в том числе нитраты.

«В противном случае мы из-под нормативного регулирования федерального закона как бы уводим тех, кто хочет перерабатывать навоз и его реализовывать, но подставляем тех, кто будет его применять на землях сельхозназначения, так как нитраты априори будут расти при использовании навоза. А де-юре мы обязаны ущерб считать»,— заявил Антон Кармазин на круглом столе. Он также уверен, что или аграриев и дальше будут штрафовать, или нужно менять формулировки в законе.