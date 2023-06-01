В Россельхознадзоре предложили изменить ГОСТ к закону о побочных продуктах животноводства

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Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин на круглом столе в Госдуме 29 мая предложил исключить из перечня загрязняющих почву веществ те, что могут служить питанием для растений, в том числе органические нитраты. По факту, это позволит не выписывать штрафы сельхозпроизводителям, которые могут применять навоз как удобрение.
Напомним, что сейчас действует закон о побочных продуктах животноводства. В Россельхознадзоре говорят о том, что его основная цель — повышение эффективности их вовлечения в сельхозпроизводство, а также увеличение урожайности. Но вместе с тем эксперты отрасли отмечают, что применение «побочных продуктов» временно приводит к увеличению содержания нитратов в почве.
Как подчеркнул Антон Кармазин в рамках круглого стола, нитраты — это питание для растений, и их предельная концентрация нормализуется в течение вегетационного периода, в любом случае их применение ведет к урожайности. Однако сегодня органические нитраты находятся в перечне веществ, которые загрязняют почву. Чиновник объяснил почему это происходит: при добавлении навоза в почву идет превышение допустимой концентрации нитратов, соответственно, аграрии могут получить штраф.
Чтобы этого избежать, в Россельхознадзоре предлагают изменить ГОСТ, который устанавливает, когда именно и сколько раз нужно брать почву на пробы. Кармазин предлагает делать это раз в 2-3 месяца с учетом вегетационного периода. По его словам, также нужно исключить из перечня загрязняющих веществ в законе об охране окружающей среды те, которые являются питанием для растений, в том числе нитраты.
«В противном случае мы из-под нормативного регулирования федерального закона как бы уводим тех, кто хочет перерабатывать навоз и его реализовывать, но подставляем тех, кто будет его применять на землях сельхозназначения, так как нитраты априори будут расти при использовании навоза. А де-юре мы обязаны ущерб считать»,— заявил Антон Кармазин на круглом столе. Он также уверен, что или аграриев и дальше будут штрафовать, или нужно менять формулировки в законе.
Поясним, что речь идет о законе «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который действует с 1 марта 2023 года.
Закон регламентирует всю цепочку обращения таких продуктов. Хранить их нужно только на специальных площадках, которые не являются «объектами размещения отходов». Кроме того, закон обязывает сельхозпроизводителей уведомлять Россельхознадзор об «объемах, дате образования и планируемых сроках использования в производстве» побочных продуктов животноводства. При нарушении требований навоз признают отходом, а сельхозпроизводители вынуждены платить штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.