Возбуждено пять новых уголовных дел о коррупции в минкульте Оренбуржья

Следствие выявило дополнительные факты получения взяток в крупном и значительном размерах бывшим заместителем министра культуры Оренбургской области Анатолием Чахеевым. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство культуры Оренбургской области Фото: министерство культуры Оренбургской области

Незаконное вознаграждение передавалось «от работника коммерческой организации и предпринимателя, осуществляющих деятельность в сфере поставки товаров и выполнения работ для учреждений, работающих в сфере культуры», выяснили силовики. Сумма взятки в материалах следствия не раскрывается. В связи с этим в отношении чиновника было возбуждено пять уголовных дел по ст. 290 УК РФ.

Ранее в Оренбургской области задержали Анатолия Чахеева. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что чиновник получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде «услуг имущественного характера и иного имущества» в общем размере свыше 400 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство застройщика при строительстве и ремонте объектов культуры региона, в том числе в рамках национального проекта «Культура».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику вменили взятку за покровительство».