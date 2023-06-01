В школе шведского города Эскильстуны совершено нападение с ножом

В одной из школ города Эскильстуны, расположенного на юго-востоке Швеции, совершено нападение с ножом. По информации телеканала TV4 Nyheterna, ранения получили несколько человек, как минимум трое госпитализированы.

Как уточняет издание Expressen, в полицию поступило несколько звонков, в которых сообщалось о нападении в школе. Первый из них был получен в 12:45 по местному времени (13:45 мск). В настоящее время на территории школы проводится полицейская операция.

По состоянию на 2023 год численность населения Эскильстуны составляет 94 785 человек. Согласно данным онлайн-карт, на территории города расположено как минимум 25 общеобразовательных учреждений. В какой конкретно школе совершено нападение, неизвестно.

Милена Костерева