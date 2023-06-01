Казань вошла в топ-30 городов РФ по уровню доступности жилья

Казань оказалась в тридцатке российских городов по доступности жилья. Исследование провели специалисты Avito.

Жителям Казани в среднем нужно 94 зарплаты, чтобы купить себе однокомнатную квартиру на вторичном рынке. В данном рейтинге город оказался на 29-й строчке. Самое доступное жилье находится в Тюмени. Там для покупки квартиры необходимо 46 средних зарплат. Второе место занял Челябинск (52 зарплаты). Тройку замкнул Красноярск (54).

В РФ в среднем жителям нужно 57 зарплат для того, чтобы купить себе однокомнатную квартиру на вторичном рынке.

Для покупки квартиры на первичном рынке в Казани жителям потребуется 134 зарплаты в среднем. Здесь город также разместился на 29-й позиции. Возглавляет рейтинг также Тюмень с 49 средними зарплатами. В РФ данный показатель составляет 78 заработных плат.

"Ъ-Казань"