Во французском Нантюа мужчина открыл огонь по посетителям кафе, погиб человек

Один человек погиб и еще один ранен при стрельбе в кафе французского города Нантюа, сообщает Franceinfo. По данным издания, стрелок скрылся с места инцидента и забаррикадировался в квартире одного из домов на соседней улице.

Инцидент произошел утром. Мужчина, по описаниям, приблизительно 30 лет, открыл стрельбу из пистолета внутри заведения. Огнем был убит 19-летний посетитель, другой 31-летний мужчина получил ранение в живот и был госпитализирован. Двум другим пострадавшим помощь оказали на месте.

Жандармерия оцепила периметр и полностью перекрыла улицу, где, предположительно, укрылся стрелок. Скоро на место должен прибыть спецназ. Жителям рекомендовали оставаться дома и избегать района, где произошла стрельба.

Григорий Лейба