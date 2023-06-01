День защиты детей отметят на «Роза Хутор»

На курорте устроят масштабный детский праздник и соревнования на кубок «Хуторенок»

В честь международного Дня защиты детей маленьких гостей курорта и их родителей ждут разнообразные развлечения. Большая вечеринка и шоу талантов «Я – суперзвезда» пройдут 1 июня в Горной Олимпийской деревне. В программе – детский кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы, веселая анимация и конкурсы, отборочный тур детского творческого конкурса и зажигательная дискотека. Всех участников ждут подарки – сладкая вата и попкорн. Старт веселья намечен на 16:00.

- Праздник детства на «Роза Хутор» продолжится 3 июня. В этот день на площади Розы будет дан старт летнему кубку «Хуторенок». Детские любительские соревнования уже стали доброй традицией курорта. Зимой маленькие спортсмены состязаются в катании на горных лыжах и сноубордах, летом – в беге, езде на самокатах и беговелах. Соревнования «Хуторенок» проходят каждую субботу, свое мастерство могут показать все желающие в возрасте от трех до 14 лет. Участие и прокат – бесплатные, каждый получает медаль финишера и памятные сувениры. Регистрация, выдача стартовых номеров и прокатного инвентаря проходит с 10:00 до 14:30 в день соревнований у главной сцены. Такое развлечение пользуется большой популярностью. В прошлом году участниками летнего кубка «Хуторенок» стали более 1400 ребятишек, - сообщили на «Роза Хутор».

Совместно с первым стартом «Хуторенка» 3 июня с 10:00 до 15:00 на курорте будет идти бесплатная волшебно-музыкальная программа, посвященная Дню защиты детей: шоу гигантских мыльных пузырей и сладкой ваты, аквагрим, анимационная игровая программа «Три Кота. Необычное путешествие», горная бродилка и школа выживания от Детской Горной Академии, мастер-класс по вязанию узлов, мультпарад любимых персонажей, выступление Brass-Band «MEGAPOLIS», дискотека с группой «Заи», беспроигрышная лотерея. Завершит день детства пиратская вечеринка в развлекательном центре «Корпорация Шалостей», которая начнется в 17:00. Подробнее познакомиться с программой праздничных мероприятий можно на сайте курорта "Роза Хутор".

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