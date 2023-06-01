Метро «Московские ворота» почти два месяца будут закрывать на вход в часы пик

Наземный вестибюль станции метро «Московские ворота» почти на два месяца изменит режим работы в часы пик. Станция будет закрываться на вход утром и вечером, рассказали 1 июня в пресс-службе петербургской подземки.

Ограничения будут введены с 5 июня по 28 июля из-за капитального ремонта эскалатора. «Московские ворота» будут закрыты на вход с 8:15 до 9:40 и с 17:00 до 18:45. При этом ограничения действуют только в будние дни. При необходимости метрополитен может корректировать интервал времени ограничения в зависимости от пассажиропотока.

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