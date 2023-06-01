Один человек ранен и несколько домов загорелись после нового обстрела Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Под огонь украинских силовиков попали несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений»,— рассказал глава региона.

По его словам, в селе Козинка люди не пострадали, но горят два частных дома. Информация о разрушениях уточняется.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин