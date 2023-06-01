В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Калинина – Ильича

С 24 по 31 июля рабочие «УралРос» закроют движение транспорта на перекрестке улиц Калинина – Ильича в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали.

Объезд организуют по улицам Уральских Рабочих, Кировградской, Стахановской и Авангардной. На период закрытия будет отменен троллейбус №30.

Напомним, с 13 июня по 13 июля на Уралмаше также закроют движение по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Машиностроителей до ул. 40-летия Октября.

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