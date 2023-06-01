25-летнюю жительницу Удмуртии задержали за хищение денег для ставок

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 25-летнюю жительницу Кезского района. Девушку подозревают в краже с банковского счета для игры на ставках (ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным следствия, девушка и 30-летний рабочий предприятия познакомились в кафе. Молодые люди вышли на улицу, а подозреваемая попросила у нового знакомого телефон, чтобы вызвать такси. Однако вместо этого девушка перевела с его счета 15 тыс. руб. на свой счет одной из букмекерских контор.

В отношении девушки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.