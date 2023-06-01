В поселке Агой ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Монако-1»

В поселке Агой Туапсинского района восстановили права 44 участников долевого строительства жилого комплекса «Монако-1». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

25 мая администрация Туапсинского района выдала разрешение на введение ЖК в эксплуатацию. 29 мая дом был исключен из единого реестра проблемных объектов.

ЖК находится на улице Конечной, 2. Застройщик ООО «КСД» не выполнил в срок обязательства перед дольщиками. В связи с этим прокуратура приняла меры реагирования.

Руководители ООО «КСД» были привлечены к ответственности. Они с октября 2014 года по июнь 2016-го привлекли по договорам долевого участия более 116 млн руб. От имени компании они строили ЖК «Монако» на 228 квартир. Для создания видимости строительства руководители потратили 34 млн руб. на возведение бетонных стен ЖК, а оставшиеся деньги похитили. Их обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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