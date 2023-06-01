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Коммерсантъ FM
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Каждый второй россиянин считает, что его детство было счастливее, чем у нынешнего поколения

Инфографика

Лишь каждый пятый россиянин считает, что детство нынешнего подрастающего поколения счастливее, чем их собственное. Каждый второй придерживается противоположной позиции, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 27% респондентов не смогли определиться, признавая, что «в материальном смысле они благополучнее нас, но в нашем детстве мир был безопаснее, и мы были свободнее». Наиболее склонны идеализировать свои детские годы представители старшей возрастной группы и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. и выше.

Похожий опрос ВЦИОМ выявил, чего, по мнению россиян, не хватает современным детям для счастья. Среди самых распространенных ответов — физической активности, живого общения, качественного досуга (кружки и секции) и знаний, в частности чтения книг.

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