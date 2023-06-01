Каждый второй россиянин считает, что его детство было счастливее, чем у нынешнего поколения

Лишь каждый пятый россиянин считает, что детство нынешнего подрастающего поколения счастливее, чем их собственное. Каждый второй придерживается противоположной позиции, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 27% респондентов не смогли определиться, признавая, что «в материальном смысле они благополучнее нас, но в нашем детстве мир был безопаснее, и мы были свободнее». Наиболее склонны идеализировать свои детские годы представители старшей возрастной группы и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. и выше.

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Похожий опрос ВЦИОМ выявил, чего, по мнению россиян, не хватает современным детям для счастья. Среди самых распространенных ответов — физической активности, живого общения, качественного досуга (кружки и секции) и знаний, в частности чтения книг.