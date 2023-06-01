Башкирская «дочка» РЖД направит на безопасность пассажиров в электричках до 661 млн рублей

АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» объявило конкурс на право оказания услуг по обеспечению транспортной безопасности в пригородных поездах. Максимальная цена договора составляет 661,8 млн руб., он будет действовать с 1 августа текущего года по март 2026 года.

Исполнитель должен иметь не менее 262 человек персонала для обеспечения безопасности, в том числе от шести групп быстрого реагирования. Свои задачи по реагированию на акты незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности они должны выполнять круглосуточно. Согласно документации, группы быстрого реагирования будут располагаться на железнодорожных станциях в Деме, Карламане, Иглино, Пензе, Рузаевке и Ульяновске, обеспечивать безопасность в электричках, следующих через эти станции, по 13 направлениям. Каждая группа должна быть оснащена транспортом, экипирована форменной одеждой с шевроном, нашивками и «бэйджами», касками, бронежилетами, радиостанциями, металлодетекторами, видеорегистраторами, наручниками и резиновыми палками. Также предусмотрены мобильные средства досмотра: детектор паров и следов взрывчатых веществ.

Итоги конкурса будут подведены 22 июня.

АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» зарегистрировано в 2010 году в Уфе. Принадлежит РЖД, занимается перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В 2022 году прибыль компании составила 86,8 млн руб., выручка — 587 млн руб.

Влада Шипилова

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