Башкультнаследие утвердило предмет охраны Гостиного двора в Уфе

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии утвердило предмет охраны Гостиного двора в Уфе (является объектом культурного наследия регионального значения «Ряды торговые»), следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В число охраняемых вошло историческое местоположение Гостиного двора — в центре Верхнеторговой площади, фасады, выполненные в стиле классицизма, лепной дорический антаблемент, скатная крыша, сохранившиеся исторические кирпичные пилоны, своды и арочные проемы подвального этажа здания и так далее.

Гостиный двор был деревянным, но в 1799 году он сгорел. В середине XIX века был построен каменный двор. До 1980 года здание занимал Уфимский хлопчатобумажный комбинат. В 1995-1999 годах здание Гостиного двора было реконструировано. В прошлом году Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории объекта культурного наследия.

Олег Вахитов

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