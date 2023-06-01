Улицу Бориса Ельцина в Екатеринбурге предложили переименовать в Петровский проспект

На общественной палате Екатеринбурга предложили переименовать улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект. Такую идею озвучил зампредседателя палаты Сергей Черкасов. «Назвать улицу 9 января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, в Петровский проспект, а дендропарк на 8 марта — парком имени Екатерины I», — заявил господин Черкасов.

Кроме этого он озвучит три предложения:

Назвать именем Петра I исторический сквер. «Никто не прописан там, поэтому не придется менять документы на квартиры и гаражи, менять прописку в паспорте», — отметил Сергей Черкасов. Дендропарк на 8 марта он предложил переименовать в парк имени Екатерины I.

Правый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина назвать набережной Петра I, а левый берег — набережной Екатерины I.

Правый берег Исети от Малышева до Куйбышева — имени Екатерины I, а левый берег — имени Петра I.

«Это предварительное обсуждение. Есть внутренняя инициатива. Если решим, что действительно находим смысл в переименовании, то выйдем с инициативой в администрацию города. До принятия решения считаем этот вопрос рабочим»,— отметил председатель палаты Яков Силин.

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