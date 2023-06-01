Цифровые методы продаж от AVA Group на форуме «Движение»

1 июня 2023 г., г. Сочи. Инвестиционный холдинг AVA Group принял участие в форуме недвижимости «Движение» в Сочи

Крупнейшее деловое мероприятие объединило лидеров строительной отрасли, экспертов и риэлторов от Минска до Владивостока. В рамках двух деловых площадок: «Город риэлторов» и «Город девелоперов и строителей» — с практическими кейсами на актуальные темы сферы девелопмента выступили топ-менеджеры ведущих девелоперских компаний, экспертов отрасли, агентств недвижимости, а также ведущие бизнес-тренеры страны. Отдельно на выставке «Экспо» застройщики представляли проекты девелопмента, AVA Group презентовал участникам сервисные апартаменты на курорте Роза Хутор — LeePrime Residence Polyana Sochi.

Вице-президент по коммерции и цифровизации группы компании АВА Татьяна Фоменко в секции девелопмента поделилась прикладным опытом внедрения цифровых методов продаж в бизнес-процессы, которые реализуются в рамках одной бесшовной цифровой платформы — Экосистемы AVA.

В своем докладе эксперт отметила ключевые элементы системы с акцентом на существенное повышение финансовых показателей компании. Четыре цифровык компании AVALIN, IT RIELT, AVACORE, AVA TECH в течение года создали новые цифровые продукты — платформу Агента, офисы продаж с виртуальной реальностью, глубокую аналитику данных, систему динамического ценообразования, дашборды, работу с базами данных и аватаром клиентов, онлайн-сделку, автоматический экспорт на классифайды и приложения для покупателей.

«На сегодняшний день цифровизация и информационные технологии являются ведущей сферой развития любого бизнеса и инвестиций. Недвижимость и эксплуатация объектов — не исключение, Proptech — это наш взгляд в будущее и стремление улучшить качество жизни каждого человека. Именно поэтому мы продолжим цифровую трансформацию»,— подытожила вице-президент по коммерции и цифровизации холдинга Татьяна Фоменко.

Формат форума включал работу сотрудников компании на интерактивном стенде. Презентации с использованием цифровой платформы AVALIN, детально визуализирующей жилые комплексы, позволили каждому гостю подробно ознакомиться с проектами AVA Group. В числе представленных лотов — проект с высокой инвестиционной привлекательностью в прибрежном кластере Сочи и на курорте Роза Хутор — сервисные премиальные апартаменты LeePrime Residence Polyana Sochi. Главной особенностью которых является философия гостеприимства и персональный подход к каждому гостю от отельного оператора LeePrime Group (входит в состав AVA Group).

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