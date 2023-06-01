Летняя капсула belle you

Российская компания belle you выпустила универсальную капсульную коллекцию одежды Flower Power. Ее удобство состоит в том, что модели созданы так, что их можно легко миксовать между собой и собирать комфортные образы «на каждый день». В основе коллекции — базовая одежда: топы с воротником-стойкой, легинсы, велосипедки, но есть и акцентные модели: анорак, толстовка с принтом и кружевные шорты. Вдохновением для дизайнеров стал стиль знаменитой в свое время пары Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт — простота и свобода одежды начала 1990-х.

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