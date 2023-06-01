Пермяки смогут оформить банковские услуги в салонах связи

МегаФон и финансовая платформа Банки.ру (АО «Цифровые технологии») запускают партнерство. Первый совместный проект предоставит клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости.

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Пользователи платформы из любого уголка страны, в том числе и нашего региона, смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне МегаФона. В пилотном проекте, который стартовал в мае, будут участвовать десять салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть оператора.

«Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране: жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки – расширить географию своей клиентской базы», – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении. Сейчас на Банки.ру можно оформить без визита в банк потребительский кредит и вклады. Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.

«Проект с МегаФоном дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить Банки.ру документы почти в любом регионе России», – отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян.

Партнерство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам МегаФона. Предложения от партнеров платформы Банки.ру, подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями клиента, можно будет получить в личном кабинете оператора.