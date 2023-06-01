Дело о массовом заражении суворовцев из Ульяновска рассмотрят заново

Ульяновский областной суд заново и в ином составе рассмотрит уголовное дело о заражении эхинококком 74 воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища (УГСУ). Соответствующее решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщается на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Суд апелляционной инстанции не дал должную оценку доводам кассационного представления относительно квалификации действий осужденных, свои выводы в данной части не мотивировал, то есть фактически устранился от их проверки, допустив тем самым существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела»,— говорится в решении суда.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. 74 человека суворовского училища заразились эхиноккозом. Обвинение предъявили инженеру-технологу учреждения, которая проверяла качество питания суворовцев, и заведующей производством столовой. Сначала им вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), потом статью обвинения переквалифицировали на ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

В итоге в июле 2022 года от отбывания наказания женщин освободили за истечением сроков давности уголовного преследования. Адвокаты осужденных добивались признания их невиновными, а обвинитель – переквалификации преступления обратно на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. В октябре 2022 года апелляционный суд оставил приговор в силе.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Источник заражения не найден».

Георгий Портнов