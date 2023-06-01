Дело о массовом заражении суворовцев из Ульяновска рассмотрят заново

Ульяновский областной суд заново и в ином составе рассмотрит уголовное дело о заражении эхинококком 74 воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища (УГСУ). Соответствующее решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщается на сайте учреждения.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Суд апелляционной инстанции не дал должную оценку доводам кассационного представления относительно квалификации действий осужденных, свои выводы в данной части не мотивировал, то есть фактически устранился от их проверки, допустив тем самым существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела»,— говорится в решении суда.
Инцидент произошел в декабре 2017 года. 74 человека суворовского училища заразились эхиноккозом. Обвинение предъявили инженеру-технологу учреждения, которая проверяла качество питания суворовцев, и заведующей производством столовой. Сначала им вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), потом статью обвинения переквалифицировали на ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
В итоге в июле 2022 года от отбывания наказания женщин освободили за истечением сроков давности уголовного преследования. Адвокаты осужденных добивались признания их невиновными, а обвинитель – переквалификации преступления обратно на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. В октябре 2022 года апелляционный суд оставил приговор в силе.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Источник заражения не найден».