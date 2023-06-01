«Россети Тюмень» подготовили свой водный транспорт к летней навигации

«Россети Тюмень» завершили подготовку собственного парка водного транспорта к летнему навигационному периоду. Плавсредства используют, когда нужно решить производственные задачи по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона с населением около 3,8 млн человек.



Работники компании используют водный транспорт для доставки персонала и оборудования по рекам Обь, Иртыш, Тура, Нижняя Тавда и Тобол к труднодоступным энергообъектам.

Специалисты расконсервировали суда после зимнего хранения и выполнили полное техобслуживание транспортных средств с заменой необходимых расходных материалов и масла. Прежде чем выйти на воду, энергетики протестировали связь и навигационное оборудование, обеспечили укомплектованность транспорта спасательными средствами, аптечками и огнетушителями.

Всего «Россети Тюмень» эксплуатируют 25 единиц водного транспорта, среди которых баржи, катера, буксиры и моторные лодки. Своевременное выполнение профилактических мероприятий на удаленных энергообъектах позволит обеспечить стабильную и надежную работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.