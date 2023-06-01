Незрячий петербуржец в суде добился права ездить в метро с собакой-поводырем без намордника

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление незрячего жителя города Валерия Крумкача к правительству Санкт-Петербурга о признании частично недействующим нормативного правового акта. Мужчина добивался права на проезд в метро с собакой-поводырем без намордника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщили 1 июня в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в результате рассмотрения дела суд требования административного истца удовлетворил частично: пункт правил пользования городским метрополитеном, согласно которому собаки-поводыри обязательно должны быть в намордниках, был признан незаконным. При этом разрабатывать новые правила проезда городская подземка не будет.

Господин Крумкач является исполнительным директором центра «Симаргл», который занимается подготовкой собак-проводников для инвалидов по зрению. На судебное заседание он пришел со своим псом по кличке Урс.

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