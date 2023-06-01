Главе Башкирии предложили возглавить списки «Единой России» на выборах в Курултай

Генсовет партии «Единая Россия» предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах. В частности, глава Башкирии Радий Хабиров может возглавить кандидатов на выборах депутатов Курултая республики, которые состоятся в сентябре. Его кандидатуру должны выдвинуть на конференции регионального отделения в июне.

В единый день голосования, 10 сентября, будут избираться 104 депутата республиканского парламента. В праймериз, которые проходили с 22 по 28 мая, по сообщению «Единой России», приняли участие более 250 тыс. человек (8,36% от числа избирателей республики).

Влада Шипилова

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