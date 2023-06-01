Мэр Анапы сообщил, что на детском пляже в Сукко установят декоративную ограду вместо забора с колючей проволокой

Мэр Анапы Василий Швец и директор Всероссийского детского центра «Смена» посетили пляж Сукко, где обсудили вопросы по организации детского отдыха и безопасности на детских пляжах в период летнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы.

Напомним, что ранее жители возмущались строительством забора с колючей проволокой, после чего Василий Швец отметил, что подобный забор на детском пляже вовсе не нужен. По его мнению, ограждение, отделяющее зону детского отдыха, должно быть декоративным. Но в соответствии с законодательством и с учетом мер безопасности доступ на пляж для посторонних лиц нужно ограничить.

На встрече было принято решение установить по периметру пляжной территории детского центра «Смена» невысокое эстетичное ограждение в светлых тонах. Кроме того, следить за безопасностью детей будут сотрудники специализированного охранного предприятия.

Повышенные требования к обеспечению детской безопасности непосредственно связаны с изменениями в ФЗ №96 от 03 апреля 2023 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Уточняется, что детские организации отдыха и оздоровления имеют полное право самостоятельно установить правила пребывания третьих лиц на своей территории, а также участках береговой полосы водных объектов.

Валерия Каманина