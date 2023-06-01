Отчисления за иностранный софт планируют направить на поддержку российского IT

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил планы правительства направлять отчисления за использование программного обеспечения ушедших из России иностранных компаний на поддержку отечественного IT-сектора. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на отечественные решения. Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования», — сказал господин Мишустин.

Председатель правительства также напомнил, что разработчики, получившие статус системно значимых компаний, смогут получать госконтракты крупных отраслевых заказчиков без торгов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В апреле механизм легализации использования программного обеспечения ушедших из России компаний представил глава Минцифры Максут Шадаев. В первую очередь инициатива касалась специализированного софта, аналогов которого пока нет в России.

Владимир Зубарев