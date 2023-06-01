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Ввод частных домов в ЮФО снизился до 3,3 млн квадратных метров в 2023 году

С начала 2023 года ввод объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Южном федеральном округе (ЮФО) сократился на 5%, до 3,3 млн кв. м. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на вице-президента банка ДОМ.РФ Игоря Кузавова.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, темпы снижения объема ввода частного жилья в южных регионах ниже, чем в целом по России. По прогнозу эксперта, благодаря переселению жителей Дальнего Востока, Сибири и Поволжья в ЮФО в перспективе ожидается рост объема строительства ИЖС на юге.

Олег Исаев

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