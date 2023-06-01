Топ-менеджеры ЛУКОЙЛа провели в Перми рабочее совещание

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня с рабочим визитом в Пермь прибыло руководство ПАО «ЛУКОЙЛ». Среди членов делегации — несколько вице-президентов холдинга. По данным «Ъ-Прикамье», они провели здесь совещание, на котором обсуждалось, в том числе, возможное присоединение к ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» другой дочерней компании ПАО — «ЛУКОЙЛ-Коми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» разрабатывает нефтяные месторождения в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Информация о возможном присоединении компании к пермской «дочке» ЛУКОЙЛа появилась в конце апреля. Как сообщали источники, такое решение могут принять из-за низкой эффективности и неудовлетворительных финансовых показателей «ЛУКОЙЛ-Коми» — якобы холдинг намерен избавиться от убыточного юрлица путем его слияния с более устойчивым.