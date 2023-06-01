Врачи в Удмуртии спасли новорожденного ребенка весом менее 500 гр

В столице Удмуртии врачи перинатального центра Первой республиканской клинической больницы спасли жизнь новорожденного ребенка, вес которого составлял 470 гр. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, это уникальный для региона случай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мальчик родился на сроке в 27 недель в начале апреля вместе со своим братом-двойняшкой, который весил в 3 раза больше. Ребенка вместе с мамой перевели из реанимации в профильное отделение новорожденных и недоношенных детей.

Сразу после рождения мальчику оказывалась высокотехнологичная щадящая медицинская помощь. Все это время ребенок находился на неинвазивной искусственной вентиляции легких с постепенным смягчением параметров.

В настоящее время докторам удалось отлучить пациента от дополнительной респираторной поддержки. Вес мальчика составляет более 1 кг. За состоянием ребенка продолжают наблюдать.