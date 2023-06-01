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Двое сотрудников сочинского МУП «Водоканал» отправятся в колонию строгого режима за взятки

Хостинский районный суд города Сочи признал троих сотрудников МУП «Водоканал» виновными в получении крупных и особо крупных взяток, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Двоим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 7 лет в колонии строгого режима, третий подсудимый получил условный срок.

Из приговора следует, что в декабре 2021 года в МУП «Водоканал» города Сочи поступило заявление о согласовании размещения жилых домов в Хостинском районе на участке, под которым проходит водовод. За вынесение положительного решения сотрудники коммунальной компании попросили у застройщика 400 тыс. руб. Кроме того, за заключение договора о водоснабжении и последующую беспрепятственную приемку в эксплуатацию приборов учета сотрудники МУП «Водоканал» предложили заплатить еще 900 тыс. руб. В случае отказа застройщика подсудимые обещали создать проблемы с подключением территории к системе водоснабжения.

Застройщик согласился с выдвинутыми требованиями, но сообщил о ситуации в краевое следственное управление Следственного комитета РФ. При передаче денежных средств злоумышленники были задержаны.

Анна Перова, Краснодар

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