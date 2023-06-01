Сотрудникам сочинского водоканала назначили 8 и 7 лет строгого режима за получение взятки

Сотрудников водопроводного хозяйства абонентской группы «Хоста» абонентского отдела «Адлер» МУП Сочи «Водоканал» осудили на семь и восемь лет за получение взятки. Еще один сотрудник получил условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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В декабре 2021 года в «Водоканал» поступило заявление о согласовании размещения жилых домов на земельных участках. В ходе обследования ведущий инженер цеха транспортировки воды «Хоста—Кудепста» МУП Сочи «Водоканал» установил, что водовод частично проходит под земельными участками, но при этом есть законные основания согласовать на них размещение жилых домов. Специалист предложил своему руководителю получить с заявителей за согласование вознаграждение. Тот обозначил сумму в 100 тыс. руб. Но с заявителей инженер потребовал 400 тыс. руб., о чем его руководитель не знал.

После он обратился к сотруднику, в чьи обязанности входила приемка в эксплуатацию приборов учета. Он предложил ему оказать содействие в получении документации и беспрепятственной приемке в эксплуатацию приборов учета. Тот согласился это сделать за взятку в 900 тыс. руб.

Мужчины сообщили заявителям, что за 1,3 млн руб. согласуют размещение домов. При этом они пообещали им в случае отказа проблемы с подключением земельных участков к системе водоснабжения. Заявители согласились, договорились о снижении суммы взятки на 150 тыс. руб. и обратились в СУ СКР по Краснодарскому краю. После получения взятки специалистов задержали.

Двух сотрудников водопроводного хозяйства абонентской группы «Хоста» признали виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд назначил им восемь и семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Третьего сотрудника осудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ на восемь лет условно с испытательным сроком на пять лет. Все они лишены права занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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