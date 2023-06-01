Осужденной за превышение полномочий экс-главе Новосибирского облсуда вновь отказано в пересмотре дела

В Кемерове 8-й кассационный суд общей юрисдикции сегодня оставил без изменения приговор экс-председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной, осужденной на три года условно за превышение должностных полномочий. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе кассационного суда. Следующей инстанцией, куда может обратиться с жалобой Римма Шатовкина, является Верховный суд РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Стрелковский Фото: Максим Стрелковский

Римма Шатовкина, которая возглавляла Новосибирский облсуд с 2012-го по 2018 год, обвинялась в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии правоохранителей, она разгласила тайну следствия о планируемых обысках в управлении обладминистрации, где ФСБ выявила хищения бюджетных средств. Как считают в СКР, председатель облсуда поручила своему помощнику отправить факсом в правительство региона копии постановления о возбуждении дела и ходатайства следствия об обысках. Затем указанные материалы оказались у подозреваемых, которые успели уничтожить часть улик (впоследствии двум фигурантам вынесены обвинительные приговоры).

Для объективности рассмотрения дело было передано в другой регион.В октябре 2022 года Центральный райсуд Барнаула назначил Римме Шатовкиной три года условно. Экс-глава областного суда обжаловала приговор в апелляционном суде, но безуспешно. Коллегия из трех судей оставила жалобу без удовлетворения, приговор — без изменения. Римма Шатовкина обвинения в свой адрес отрицает.

В последующем Римма Шатовкина и ее защита обратились с жалобой в 8-й кассационный суд. Ранее адвокат Павел Дерягин заявил «Ъ-Сибирь», что для отстаивания невиновности клиентки намерен дойти вплоть до президиума Верховного суда РФ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев