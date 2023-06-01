«Экспозиция жилья рядом с водными гаванями имеет свои особенности»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о проектах вблизи столичных портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Архитектурная концепция, продуманное благоустройство, красивые лобби — все это важные элементы новостроек сегодня. Но и локация зачастую оказывается одним из главных факторов, влияющих на решение о покупке квартиры или апартаментов. Кто-то предпочитает дома в центре квартала, в окружении других корпусов и с видом на внутренний двор. Если важен вид на воду, тогда выбор падает на проекты с собственными набережными. Есть варианты и среди новых жилых комплексов, строящихся недалеко от портов.

После завершения масштабной реконструкции открылся Южный речной вокзал. Тремя годами ранее был перезапущен Северный. Экспозиция первичного жилья рядом с ними имеет свои особенности. У южной водной гавани столицы девелоперы ведут реализацию двух проектов бизнес-класса и одного класса-премиум, посчитали эксперты компании Metrium. Клиентам доступен выбор из 450 квартир. Средняя площадь лотов — почти 70 кв. м.

Рядом с Северным речным вокзалом расположены апарт-комплексы массового сегмента и бизнес-класса. В них доступно к покупке около 200 лотов. Средняя площадь реализуемого здесь жилья — 62 кв. м — это на 10% меньше, чем в новостройках у Южного вокзала.

Квадратный метр вблизи северной гавани стоит 337,5 тыс. руб., что почти на треть дешевле в сравнении с новыми домами на южном судоходном направлении. Брокеры полагают, что открытие модернизированных речных вокзалов сказывается на инвестиционной привлекательности жилых комплексов, реализуемых в пешей доступности от них. Стоимость жилья в этих локациях в ближайшие годы может подрасти на 30%.