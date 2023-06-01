История победных финалов тренера Жозе Моуринью завершилась на стадионе в Будапеште, где проходил главный матч Лиги Европы. Итальянская «Рома», которую возглавляет португалец, уступила «Севилье». Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительных таймах забитых мячей болельщики не увидели, а в серии пенальти точнее были игроки испанского клуба. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse , Reuters Фото: Annegret Hilse , Reuters

То, что сделала «Севилья», кажется невозможным. Испанская команда выиграла седьмой финал Лиги Европы в истории. Даже магия Моуринью, который до этого момента не проигрывал финалы, не помогла. Хотя нужно отдать итальянской команде должное. В первом тайме им удалось сдерживать быструю и мобильную атаку «Севильи». Более того, к восторгу своих поклонников «Рома» повела в счете. Гол забил Пауло Дибала после классной подачи Джанлуки Манчини.

Казалось, после этого мяча «Рома» закроется и не пропустит соперника к своим воротам. Команды Моуринью умеют это делать. Но именно после этого гола «Севилья» поймала свою игру, и защита итальянцев начала трещать по швам. Гол случился в начале второго тайма. Самое обидное, что мяч отскочил в сетку от защитника «Ромы» Манчини, автора голевой передачи в первом тайме.

После этого футбол закончился. Тот вид спорта, который показывали на поле команды, больше напоминал единоборства. Как обошлось без красных карточек, понять сложно, но 13 желтых арбитр встречи Энтони Тейлор показал. Кстати, англичанин назначил пенальти в ворота «Ромы», но, посмотрев повтор эпизода, свое решение отменил. И сделал это очень быстро.

Но пенальти в этом финале болельщики все-таки увидели, только послематчевые. И тут героем стал голкипер «Севильи» Яссин Буну — один из творцов сказки сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре. Он вытащил удар в исполнении все того же Манчини, которого теперь римские болельщики вполне могут сделать главным виновником всего произошедшего. Потом был удар в штангу, и вот он — исторический момент очередного триумфа «Севильи».

После этого испанские болельщики выбежали на поле стадиона Ференца Пушкаша и по-хозяйски продолжили отмечать эту победу вместе с футболистами. А Жозе Моуринью собрал вокруг себя игроков «Ромы» и что-то долго им говорил. Вполне возможно, что это была прощальная речь, считает футбольный эксперт Игорь Шалимов, который играл в Италии:

«Жозе Моуринью ушел один, ему надели медаль, а он снял ее. Думаю, что тренер прощался с ребятами, наверное, он закончил с "Ромой". Так Моуринью выразил свои эмоции».

Правда, на пресс-конференции Моуринью громких заявлений не сделал, более того, сказал, что прежде чем принять решение об уходе, посоветуется с руководством «Ромы». Но слухи упрямо отправляют португальца в другой клуб. Что же касается «Севильи», то победа в Лиге Европы принесла команде не только титул, но и право сыграть в Лиге чемпионов. Правда, там этой команде точно ничего не светит и, скорее всего, в итоге мы снова увидим «Севилью» в Лиге Европы. Теперь уже даже интересно, сколько еще раз эта команда сможет выиграть второй по значимости еврокубок.

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