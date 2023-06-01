В Тольятти обнаружено более 60 тыс. литров контрафактного алкоголя

В отношении жителя Ставропольского района Самарской области возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкоголя (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается»,— говорится в сообщении.

Полиция установила, что подозреваемый, мужчина 1980 года рождения, производил и продавал алкоголь и спиртосодержащую продукцию без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных. Также был обнаружен производственный ангар, из которого изъято оборудование и алкоголь в общем объеме свыше 60 тыс. л стоимостью более 110 тыс. руб. Кроме того, силовики нашли расходные материалы: бутылки, пробки, этикетки и упаковки. Полиция считает, что продукция предназначалась для продажи в Самарской области.

Ранее полицейские пресекли работу подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя в поселке Стройкерамика в Волжском районе Самарской области. В цехе было также изъято около полумиллиона акцизных марок с признаками подделки, порядка 35 тонн спиртосодержащей жидкости и 13 тыс. литров готовой продукции, разлитой по бутылкам.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Фальсификат промышленного уровня».

Георгий Портнов