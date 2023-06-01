Российские «Зеленые карты» перестали работать в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии

Действие международных полисов автогражданской ответственности «Зеленая карта», выданных в России, прекращается с 1 июня в Великобритании, Евросоюзе и Швейцарии. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков.

«С 1 июня 2023 года вне зависимости от срока страхования российские "Зеленые карты" не будут действовать на территориях указанных стран, а равно "Зеленые карты" указанных государств не будут действовать в России»,— указала ассоциация.

Для передвижения по территории упомянутых государств российские автостраховщики рекомендуют оформлять полисы на приграничных пунктах. На автомобили, зарегистрированным в ЕС, Великобритании или Швейцарии, необходимо оформить российское ОСАГО.

На территории Европы российская «Зеленая карта» продолжает действовать в Албании, Андорре, Боснии и Герцеговине, Молдове, Северной Македонии, Черногории и Сербии.

Григорий Лейба