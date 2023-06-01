Второе судно на воздушной подушке «Волжский» заложили в Конструкторском бюро Алексеева

Центральное конструкторское бюро имени Алексеева (Чкаловск, Нижегородская область) заложило второе судно на воздушной подушке «Волжский», сообщили в пресс-службе предприятия. Заказчику — Государственной транспортной лизинговой компании — судно передадут в 2024 году.

Первое в современной истории ЦКБ судно на воздушной подушке спустили на воду в конце 2022 года. «Волжский» рассчитан на 25 пассажиров, может использоваться круглый год на воде, снеге и грунте при температуре воздуха от -35°C до +40°C. Скорость хода — до 65 км/ч, дальность — до 900 км.

Анастасия Еремина