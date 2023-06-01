Посол России в Турции рассказал об отказе местных отелей расселять россиян и украинцев

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что владельцы турецких отелей обсуждали возможность расселения российских и украинских туристов. Однако, по его словам, от этой меры отказались. Сам господин Ерхов объяснил это решение небольшим количеством конфликтов между туристами из России и с Украины.

«Время от времени в социальных сетях встречаешь упоминания о неких конфликтных ситуациях, которые у наших туристов возникают с отдыхающими из Украины, Польши и других стран. По некоторым сведениям, перед началом нынешнего сезона турецким бизнесом взвешивалась целесообразность ввести некую "сегрегацию" по отелям, но такую опцию было решено не вводить в практику»,— рассказал он в интервью ТАСС.

Алексей Ерхов считает, что решение не разделять российских и украинских туристов было принято, поскольку за прошлый сезон количество конфликтов между ними было небольшим. Турецкая сторона рассчитывает на сознательность путешественников, что они приедут в страну «отдыхать, а не дебоширить», отметил он.

Однако глава российского диппредставительства подчеркнул, что в случае совершения противоправных действий в отношении туристов им необходимо обратиться в правоохранительные органы и генеральное консульство. «А досужие разговоры "к делу не пришьешь". При этом, конечно, нужно вести себя достойно, не поддаваться на провокации, не опускаться до хулиганства»,— заключил господин Ерхов.

Милена Костерева