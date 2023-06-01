Новосибирцы чаще стали менять свои имена

По итогам пяти месяцев 2023 года в Новосибирской области органами ЗАГС зарегистрировано 1082 актов о перемене имени, за май – 215. Год назад этот показатели составили 871 и 149 соответственно.

Согласно законодательству, перемена имени включает в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. Любое лицо, достигшее 14 лет, вправе переменить свое имя.

В тоже время областное управление ЗАГС отмечает незначительное снижение за пять месяцев года количества зарегистрированных браков – 5621 в 2023 году против 5641 годом ранее. Число расторгнутых браков выросло – 5727 в 2023 –м против 5201 в 202-м.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова