Певица Ольга Бузова прилетела в Екатеринбург для съемок проекта в УГГУ

В Екатеринбург прилетела российская певица и телеведущая Ольга Бузова. Сегодня она участвует в съемках проекта, которые проходят в Уральском государственном горном университете (УГГУ). Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе университета. Детали проекта не раскрываются и будут анонсированы позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В соцсетях певица рассказала, что во время съемок один из студентов подарил ей полудрагоценный камень содалит. «Мне только что студент УГГУ подарил содалит, который он сам нашел в 2021 году»,— отметила Ольга Бузова.

Напомним, в 2022 года Ольга Бузова стала самым обсуждаемым инфлюенсером во «ВКонтакте». Второе место занял фронтмен BTS Чон Чонгук, третье — певец Егор Крид.

Диана Сунагатуллина

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